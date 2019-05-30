Öğretmenlerden öğrencilere iftar yemeği
1 saat önce
Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğretmenleri, öğrencileri için iftar yemeği programı düzenledi.
Bitlis
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:52 Kaynak: İHA
'in Ahlat
ilçesindeki Ertuğrul Gazi
Ortaokulu öğretmenleri, öğrencileri için iftar yemeği programı düzenledi.
Okulun 8 ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik Ahlat Öğretmenevinde düzenlenen iftar programına Okul Müdürü
Bahadır Çapan ve öğretmenler katıldı. Öğretmenleri ile beraber iftar yemeği yiyen öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu. Okul Müdürü Bahadır Çapan, düzenledikleri iftar programıyla öğrencilere ayrıca yaklaşan sınavlar öncesi moral ve motivasyon amaçlı farklı bir etkinlik yaptıklarını söyledi. - BİTLİS
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