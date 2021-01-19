Öğretmenlerden öğrencilere tatil sürprizi - Son Dakika

Öğretmenlerden öğrencilere tatil sürprizi

19.01.2021 17:57

Öğretmenlerden öğrencilere tatil sürprizi Tortum Niyazi Çakmakçı İmam Hatip Orta Okulu idareci ve öğretmenleri, 20 ayrı yerleşim yerinde ikamet eden bütün öğrencilerini evlerinde ziyaret etti.

Öğretmenlerden öğrencilere tatil sürprizi

ERZURUM - Tortum Niyazi Çakmakçı İmam Hatip Orta Okulu idareci ve öğretmenleri, 20 ayrı yerleşim yerinde ikamet eden bütün öğrencilerini evlerinde ziyaret etti.

Pandemi nedeniyle 1. dönem derslerini uzaktan eğitimle yapan ve 22 Ocak'ta üç haftalık yarı yıl tatiline girecek öğrenci ve veliler karşılarında öğretmenlerini görünce şaşırdılar.

Edinilen bilgilere göre öğretmenler, pandemi kuralları çerçevesinde bütün öğrencilerini evlerinde ziyaret ederek hem öğrencilerin okul ve öğretmenlerinden uzak kalmaları nedeniyle derslere motive olmalarını, hem de yarı yıl tatilini verimli geçirmeleri için ek kaynaklar verildi.

Bakanlık tarafından internet ulaşımında dezavantajlı öğrenciler için hazırlanan destek kitaplarının yanı sıra okul öğretmenleri tarafından hazırlanan uzaktan canlı ders konularının özetleri öğrencilere ulaştırılarak tatilin verimli geçmesi amaçlandı.

Okulun idareci ve öğretmenlerini karşılarında gören öğrenci velileri yapılan ziyaretten çok memnun olduklarını belirterek, hem moral açısından hem de getirilen kaynaklar açısından ziyaretin çok anlamlı olduğunu söyleyerek öğretmenlere teşekkür ettiler.

Özellikle canlı derslere katılma şansı olmayan, telefonun bile çekmediği köylerdeki veliler; öğretmenlerimizin bu yıl içinde ikinci defa evimize gelip, öğrencimizle yüz yüze görüşmeleri ve ek kaynaklar getirmelerinden dolayı öğretmenlere teşekkür ederek, ikinci dönem okulların açılmasını beklediklerini söylediler.

Öğretmenlerden öğrencilere tatil sürprizi
Öğretmenlerden öğrencilere tatil sürprizi
Öğretmenlerden öğrencilere tatil sürprizi
Öğretmenlerden öğrencilere tatil sürprizi

İmam Hatip, Tortum, Okul, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğretmenlerden öğrencilere tatil sürprizi - Son Dakika


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