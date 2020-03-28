Öğretmenlerden öğrencilere uzaktan psiko-sosyal destek hizmeti başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğretmenlerden öğrencilere uzaktan psiko-sosyal destek hizmeti başlıyor - Son Dakika

Öğretmenlerden öğrencilere uzaktan psiko-sosyal destek hizmeti başlıyor

6 saat önce

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evde uzaktan öğrenim gören öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal durumlarını izlemek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak üzere "Evde Kal-Öğretmenin Yanında" başlıklı çalışma başlattı.

Öğretmenlerden öğrencilere uzaktan psiko-sosyal destek hizmeti başlıyor, System.String[]

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evde uzaktan öğrenim gören öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal durumlarını izlemek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak üzere "Evde Kal-Öğretmenin Yanında" başlıklı çalışma başlattı.

İl Mili Eğitim Müdürü Turan Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitim sürecinin 30 Nisan'a kadar devam edeceğini hatırlattı.

Küresel ve ulusal düzeyde olağanüstü günler yaşanan bu dönemde "önce sağlık, insan ve hayat" anlayışından ayrılmadan eğitim ve öğretim sürecinin devamı ilkesinden yola çıktıklarını dile getiren Akpınar, şu bilgileri verdi:

"Bu süreçte öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve velilerin eğitim ve öğretim gündemli görüşmelerini sağlamak, uzaktan eğitim alan öğrencilerin psiko-sosyal ve akademik durumlarını izlemek ve değerlendirmek amacıyla Evde Kal-Öğretmenin Yanında adlı çalışma başlatıyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimiz öğretmenleri tarafından haftada en az bir kez telefon ve internet imkanları ile aranacak. Çalışmayla öğrencilerimizin bu süreçteki duygu ve öğrenme imkanlarına aktif katılım durumları, akademik, duygusal ve sosyal destek ihtiyaçları, evde zamanlarını nasıl planlayıp nasıl değerlendirdikleri, aile içi iletişim gibi boyutların takip edilmesi ve desteklenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmamızda ailenin ihtiyaçları, çocukların ve ebeveynlerin yaşadığı korku, kaygı gibi durumların çocukların üzerindeki etkileri gözlemlenecek, takip edilecek ve gerekli destek için yönlendirmeler yapılacak."

Öğrencilerle haftada en az bir kez uzaktan iletişim kurulacak

Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile şube rehber öğretmenlerinin kendi sınıflarındaki öğrencilerle haftada en az bir kez uzaktan iletişim kuracaklarını anlatan Akpınar, öğretmenlerin sorularına alınan yanıtlara ve açıklamalara göre öğrencilere destekleyici ve güçlendirici yönlendirme ve bilgilendirmeler yapılacağını söyledi.

Öğrencilerin sağlıklı gelişimi için aile, okul ve toplum iletişiminin ve iş birliğinin devam etmesinin önemine dikkati çeken Akpınar, "Böyle bir dönemde eğitimciler, proaktif davranarak öğrencilerin ihtiyaçlarını evinden de takip ederek bugün ve gelecekte ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesinde rol alabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Akpınar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:04 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü         
17:14
Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu         
16:45
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü         
16:44
Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim         
16:43
UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir         
16:42
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı         
16:37
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi         
16:34
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı         
16:25
Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
16:25
Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı         
16:23
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu         
16:09
'Koronavirüsle savaşmaktan gurur duyuyorum' diyen sağlık çalışanı paylaşımından dolayı linç yedi 'Koronavirüsle savaşmaktan gurur duyuyorum' diyen sağlık çalışanı paylaşımından dolayı linç yedi         
16:09
Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu         
15:53
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti         
15:33
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak         
15:07
CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu         
15:01
Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi         
14:54
Belediyenin sahip çıktığı İsmail Amca'nın son hali yürekleri ısıttı Belediyenin sahip çıktığı İsmail Amca'nın son hali yürekleri ısıttı         
14:49
Prosinecki'nin koronavirüs testi negatif çıktı Prosinecki'nin koronavirüs testi negatif çıktı         
14:48
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız         
14:43
İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı         
14:30
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın         
14:28
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı         
14:24
Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki         
14:17
Samsun Valisi Kaymak'tan Samsun Valisi Kaymak'tan "Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine yalanlama         
14:10
Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir         
14:05
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir? Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?         
14:04
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu         
14:04
Emel Müftüoğlu, virüse rağmen sokağa çıkanlara öfke kustu: Falakaya yatıracağım Emel Müftüoğlu, virüse rağmen sokağa çıkanlara öfke kustu: Falakaya yatıracağım         
13:52
Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı         
13:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2020 17:21:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğretmenlerden öğrencilere uzaktan psiko-sosyal destek hizmeti başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]