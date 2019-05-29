Son Dakika Haberleri: Öğretmenlerden öğrencilerine iftar yemeği
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Öğretmenlerden öğrencilerine iftar yemeği

1 saat önce

Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü Köyü Ortaokulu öğretmenleri, öğrenciler için iftar ve mezuniyet programı düzenledi.

Öğretmenlerden öğrencilerine iftar yemeği, System.String[]
Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü Köyü Ortaokulu öğretmenleri, öğrenciler için iftar ve mezuniyet programı düzenledi.
Okulun 8. sınıf öğrencilerine yönelik ilçe merkezindeki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, güzel bir program olduğunu söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.
İftarın ardından gerçekleştirilen mezuniyet programında, pasta kesiminden sonra öğrenciler kutlama yaparak güzel zaman geçirdi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:46 Kaynak: AA
Tatvan, Güncel
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