Son Dakika Haberleri: Öğretmenlerden Örnek Davranış

Öğretmenlerden Örnek Davranış

2 saat önce

Iğdır'ın Aralık İlçesi Atatürk Ortaokulunda görevli öğretmenler kendi aralarında topladıkları para ile alınan meyveleri öğrencilere dağıttı.

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Iğdır'ın Aralık İlçesi Atatürk Ortaokulunda görevli öğretmenler kendi aralarında topladıkları para ile alınan meyveleri öğrencilere dağıttı.

Okul Müdürü Fahrettin Demirel, "öğrencilerimize sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırmak amacıyla "Beslenme Dostu Okul Projesi" kapsamındaki çalışmalarımız devem ediyor. Öğretmenlerimiz aralarında topladıkları para ile Elma ve Mandalina alarak öğrencilerimize dağıttılar. Bu tür sosyal etkinlikler sürecektir" dedi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:09 Kaynak: İHA

Aralık, Iğdır, Güncel
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