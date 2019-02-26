Öğretmenlerden Örnek Davranış

Sason köy okulunda görevli öğretmenler atıl sıraları onarıp boyadı.

Sason köy okulunda görevli öğretmenler atıl sıraları onarıp boyadı.



Dereköy Köyü Yatılı Bölge Orta Okulu Müdürü Veysi Bozkurt, atıl durumda olan malzemelerin yeniden değerlendirilmesi için kullanılmayan sıraları boyayıp bahçeye yerleştirdiklerini belirterek, "Boyadığımız araba lastiklerini de çiçek saksısı olarak kullanacağız." dedi.



Öğretmen Sezer Güngördü ise boyadıkları tekerleklerin içerisine çiçek yetiştireceklerini kaydetti.

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