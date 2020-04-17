Öğretmenlerden polise 20 bin koruyucu maske - Son Dakika

İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü , bilim sanat merkezlerinde öğretmenler tarafından üretilen 20 bin koruyucu maskeyi polislere dağıtılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'ne teslim etti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, bir grup yetkili ile birlikte İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı ziyaret etti. Yazıcı ve beraberindekiler, koronavirüs ile mücadelede görev alan emniyet personeline dağıtılması için öğretmenler tarafından bilim sanat merkezlerinde üretilen 20 bin siperlikli koruyucu maske hediye etti.

ÖĞRETMENLERİMİZİN KÜÇÜK BİR HEDİYESİ

Ziyaret sırasında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Emniyet Müdürlüğümüze, bilim sanat merkezlerimizde öğretmen ve yöneticilerimizin emekleriyle ürettikleri bu siperlikli maskeleri takdim ediyorum. İçinde bulunduğumuz bu süreçte sağlık çalışanlarımızın dışında alanda en fazla katkı sağlayan, üreten kahraman emniyet mensuplarımıza fedakar öğretmenlerimizin küçük bir hediyesi olarak kabul etmenizi istiyorum. diyerek maskeleri İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a teslim etti.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da, Bu zorlu dönemde ülkemiz çok önemli bir sınavdan geçiyor. Süreç çok profesyonelce yönetiliyor. Bu yönetim dünyaya örnek oluyor. Bu yapılan işler içinde her meslek dalı kendi üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Öğretmenlerimiz inceliklerini, kibarlıklarını ve yeteneklerini göstermişler. Müdürümüz, polisimizin kullanması için 20 bin adet getirdiler. İhtiyaç olursa devamının da olacağını söylediler. Çok teşekkür ediyoruz öğretmenlerimize ve tüm emeği geçenlere. Sağlık çalışanlarımıza hepimiz minnettarız ve hepimiz onların yardımcısıyız, inşallah bu dönem çok hızlı bir şekilde atlatılacak. şeklinde konuştu.

- İstanbul