Öğretmenlerden polislere siperlik desteği - Son Dakika

Sivas'ta, sağlık çalışanları için siperlik üreten öğretmenler, zor şartlar altında görevlerini sürdüren polisleri de unutmadı. Gönüllü öğretmenler, Sivas Bilim ve Sanat Merkezinde oluşturulan üretim atölyesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında fedakarca görev yapan polisler için siperlik üretti.



3 boyutlu yazıcılarla üretilen 980 siperlik, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı tarafından İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'a takdim edildi.



Maskelerin üretiminde görev alan öğretmenlere teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, "Hem sağlık personelimiz hem de emniyet personelimiz gerçekten zor şartlar altında bu süreçte görevlerini yürütüyor. Biz de eğitim camiası olarak onlara destek vermek istedik. Öğretmenlerimiz gönüllü olarak bu süreçte görev aldılar. Tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Bu vesile ile de tüm Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum" dedi.



İl Emniyet Müdürü Aydoğan ise desteklerinden ötürü Savaşçı ve üretim sürecinde görev alan tüm öğretmenlere teşekkür etti. - SİVAS