Öğretmenlerden sağlık çalışanlarına tıbbi koruyucu tulum - Son Dakika

Toplam 100 adet tıbbi koruyucu tulumun Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne teslim edildiğini belirten Yağmur, "Biz üretmeye devam edeceğiz, evde kal Ereğli." dedi.

Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Uğur Yağmur, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun talimatları doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında okul öğretmenleri tarafından tıbbi koruyucu tulum hazırlandığını söyledi.

Ereğli ilçesinde öğretmenler tarafından üretilen 100 adet tıbbi koruyucu tulum Ereğli Devlet Hastanesi yetkililerine teslim edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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