Son Dakika Haberleri: Öğretmenlerden Siirt Valisi Atik'e ziyaret
Son Dakika Güncel Öğretmenlerden Siirt Valisi Atik'e ziyaret - Son Dakika

Öğretmenlerden Siirt Valisi Atik'e ziyaret

6 saat önce

Siirt'te İl Milli Eğitim Şube müdürleri ve öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Vali Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.

Öğretmenlerden Siirt Valisi Atik'e ziyaret, System.String[]

Siirt'te İl Milli Eğitim Şube müdürleri ve öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Vali Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.


Şube müdürleri ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Atik, tüm öğretmenlerin bu anlamlı gününü kutladı.

Atik, öğretmenlik mesleğinin dünyanın en kutsal ve saygın mesleği olduğunu belirterek, "İlim kapısının anahtarını elinde tutan öğretmenlerimiz, eğitim dünyamızın fedakar ve kıymetli değerleridir." dedi.

Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:52 Kaynak: AA
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