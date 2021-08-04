Öğretmenlerden sosyal sorumluluk çalışmasında kan bağışı - Son Dakika

ANKARA'da, 'Telafide Ben de Varım' programının sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetlere katılan öğretmenler, kan bağışında bulundu. Bağıştan sonra öğretmenlerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özellikle kan temininde düşüş yaşanan yaz aylarında, bir insanın hayatına dokunmanın mutluluğunu yaşamak isteyen herkesi kan bağışına davet ediyorum" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Telafide Ben de Varım' programı yüzlerce etkinlikle sürüyor. Programda bilimsel, kültürel, sportif eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk kampanyaları da yer alıyor. 'Telafide Ben de Varım' programının sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetlere katılan öğretmenler, Ankara'da Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi'ni ziyaret etti. Kızılay'ın Türkiye'nin kan ihtiyacını karşılamak üzere 2005 yılında başlattığı 'Güvenli Kan Temini Programı' hakkında bilgi alan 20 öğretmen, kan bağışında bulundu. Bağışçılardan Ramazan Yüksel, öğretmenler olarak hem okul içinde hem de okul dışında telafide gönüllü olduklarını belirterek, kan bağışçısı olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Yüksel, "Tüm alanlarda elimizden gelen her neyse gönüllü olmaya hazırız" dedi.

BAKAN SELÇUK, ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ

Kan bağışı sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da teşekkür için öğretmenler ile bir araya geldi. Bakan Selçuk, toplumun desteğe ihtiyaç duyduğu her alanda meslektaşlarının varlığından mutluluk duyduğunu belirtti. Selçuk, "Kan bağışı, hem kan verenin hem de toplumun sağlığı için önemli. Verilen kan, hayat kurtarmaya vesile oluyor. Özellikle kan temininde düşüş yaşanan yaz aylarında bir insanın hayatına dokunmanın mutluluğunu yaşamak isteyen herkesi kan bağışına davet ediyorum" diye konuştu.