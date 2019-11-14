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Öğretmenlerden Türkiye şampiyonluğu sözü

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen, öğretmenler arası Türkiye voleybol şampiyonasında, Ege bölgesi şampiyonu olan Simavlı erkek öğretmen voleybol takımının sporcu öğretmenleri, Türkiye şampiyonluğu sözü verdi.

Öğretmenlerden Türkiye şampiyonluğu sözü, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen, öğretmenler arası Türkiye voleybol şampiyonasında, Ege bölgesi şampiyonu olan Simavlı erkek öğretmen voleybol takımının sporcu öğretmenleri, Türkiye şampiyonluğu sözü verdi.


Simav İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Atalay ve voleybolcu öğretmenler, Belediye Başkanı Adil Biçer'i makamında ziyaret ederek, 24 Kasım'da Ankara'da yapılacak olan Türkiye şampiyonası için destek istediler.


Başkan Biçer, "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğümüz tarafından, öğretmenlerimiz arasındaki iletişimi artırmak, birlik ve dayanışma duygularını geliştirmek, sporun önemini vurgulamak ve geniş kitlelere yayılması amacıyla düzenlenen voleybol Türkiye öğretmenler kupası turnuvasında, Simavlı erkek öğretmen voleybol takımımızın önce il birincisi, daha sonra Ege bölgesi şampiyonu olmasından gurur duyduk. Öğretmenler günü haftasında Ankara'da yapılacak olan final müsabakaları sonunda Türkiye şampiyonu olarak kupayı ilçemize getirmelerini arzu ediyoruz. Voleybolcu öğretmenlerimizi kutluyor, başarılarını devamını diliyoruz" dedi.


Başkan Biçer tarafından, şampiyon öğretmenlere teşekkür belgesi takdim edildi. - KÜTAHYA

voleybol, Ege, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:50 Kaynak: İHA
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