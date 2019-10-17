Son Dakika Haberleri: Öğretmenlerden üniversite kazanan öğrencilerine yürek ısıtan destek
Son Dakika Güncel Öğretmenlerden üniversite kazanan öğrencilerine yürek ısıtan destek

Öğretmenlerden üniversite kazanan öğrencilerine yürek ısıtan destek

1 saat önce

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir lisenin kadın öğretmenleri, üniversiteyi kazanan öğrencilerine destek olmak için yürek ısıtan bir projeye "ilmek" attı.

Öğretmenlerden üniversite kazanan öğrencilerine yürek ısıtan destek, System.String[]

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir lisenin kadın öğretmenleri, üniversiteyi kazanan öğrencilerine destek olmak için yürek ısıtan bir projeye "ilmek" attı.

Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesinde görev yapan 12 kadın öğretmen, üniversiteyi kazanan ihtiyaç sahibi öğrencelerine nasıl destek olacaklarını düşünürken, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Elif Keskin'in kermes düzenleme fikri üzerine kolları sıvadı.

Kadın öğretmenler, gelirini üniversiteyi kazanan 20 ihtiyaç sahibi öğrenciye paylaştırmak üzere, ördükleri ürünleri okulun konferans salonunda düzenledikleri kermeste satışa sundu.

Boş zamanlarında şişlerle örgü bebek, toka, kapı ve masa süsü, bez bebek, bileklik ve örgü çiçek hazırlayan öğretmenlerin satışından yaklaşık 5 bin lira elde edildi.

Okul dışında da öğrencilerini düşünen öğretmenler, kısıtlı da olsa öğrencilerine destek olmaktan mutluluk duyuyor ve projelerini genişletmek için destek bekliyor.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Elif Keskin, AA muhabirine, ilçede 9 yıldır görev yaptığını söyledi.

Okullarında üniversiteyi kazanan 20 öğrencinin ihtiyaç sahibi olduğunu, öğretmenleri olarak başarılı öğrencilerini yalnız bırakmak istemediklerini ifade eden Keskin, "Öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca akademik olarak destek oluyoruz. Üniversiteye başladıktan sonra da maddi imkanı olmayan öğrencilerimize destek olmak için bu projeyi düşündüm. Fikrimi bayan öğretmen arkadaşlarımla paylaştım. Onlar da destek vereceklerini söyleyince projeyi hayata geçirdik." diye konuştu.

Hafta sonları bir araya gelerek el emeği ürünler yaptıklarını anlatan Keskin, "Bu ürünleri okulda düzenlediğimiz kermeste satışa sunduk. Kermesten elde ettiğimiz gelirle üniversiteyi kazanan öğrencilerimize burs sağlayacağız." dedi.

Okul müdürü öğretmenleri kutladı

Okul Müdürü Hikmet Kırık da öğretmenlerini bu duyarlı davranışlarından dolayı kutladığını belirtti.

Öğretmenlerin boş zamanlarını çok anlamlı bir şekilde değerlendirdiğini vurgulayan Kırık, şunları söyledi:

"Öğretmenlerimiz tamamen gönüllülük esasına dayalı Üreten Ellerimiz Projesi'ni hayata geçirdi. Boş zamanlarında bir araya gelerek el emeği göz nuru eserler ortaya çıkardılar. Birbirinden güzel el emeği göz nuru ürünler ortaya çıktı. Bu kermeste elde edilen gelir çok hayırlı bir iş için kullanılacak."

Kastamonu, Keskin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:14 Kaynak: AA
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