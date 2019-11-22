Öğretmenlerden Vali Sezer'e ziyaret
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İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve beraberindeki öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:08 Kaynak: AA
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve beraberindeki öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Milli Eğitim Müdürü ve beraberindeki öğretmenlerle bir süre sohbet eden Vali Sezer, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı.
Tüfekçi de eğitime verdiği destekten dolayı Sezer'e teşekkür ederek, düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.
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