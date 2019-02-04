Öğretmenlere 3600 Ek Gösterge Vaadi Hala Gerçekleşmedi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "CHP de dahil olmak üzere tüm partilerin, öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge vaadi hala gerçekleştirilmedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "CHP de dahil olmak üzere tüm partilerin, öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge vaadi hala gerçekleştirilmedi." dedi.



Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, atama bekleyen öğretmenlerin sorunu ile sözleşmeli, ücretli, kadrolu öğretmen ayrımının devam ettiğini vurgulayarak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, 117 bin öğretmen açığı bulunduğunu söylemesine rağmen bu ay içerisinde 20 bin sözleşmeli öğretmen atanacağını açıkladığını, 97 bin öğretmenin atamasının ise yapılamadığını ifade etti. Kaya, "Öğretmenlerimizin tamamının atanması gerçekleşmelidir. Türkiye Cumhuriyeti, 3 bin engelli, bin 200 ücretli öğretmenin maaşını ödemekten aciz değil." diye konuştu.



Ekonomik krizin öğretmenleri vurduğunu, artan enflasyon karşısında öğretmen maaşlarının erimeye mahkum bırakıldığını belirten Kaya, "CHP de dahil olmak üzere tüm partilerin, öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge vaadi hala gerçekleştirilmedi. CHP grubu olarak, bu vaadin gerçekleştirilmesi için tüm çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.



Temel liselerdeki öğretmen ve öğrencilerin durumlarının netleştirilmesini isteyen Kaya, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temel lise ve özel öğretim kursunda çalışan öğretmenlerimizle bu okullarda okuyan öğrencilerimizin durumuna ilişkin tatmin edici bir açıklama yapılmadı." diye konuştu.



Kaya, AK Parti iktidarının 2018 yılında hiç yurt yapmadığını savunarak, çocukların cemaat ve tarikatlara teslim edilmemesi çağrısında bulundu. Bakanlığın, tüm uyarılara rağmen cemaat ve tarikatlarla protokol imzalamaya devam ettiğini öne süren Kaya, laik, bilimsel, demokratik eğitimden vazgeçilmemesini istedi.



AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin, "iktidar partisi ile hareket etmeyen belediye başkanlarının zorlanacağı" şeklindeki değerlendirmesinin sorulması üzerine Kaya, merhum Turgut Özal'ın da 1989'daki yerel seçimde benzer bir çağrıyı yaptığını, o zaman halkın, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'nin adaylarına oy verdiğini söyledi.



Özhaseki'nin rakibinin eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek olduğunu savunan Kaya, "Onlar birbirleri ile atışmaya devam etsinler. 10 metrekarelik aynalı bir oda yapalım, ikisi o odada tartışsınlar. Halkı, kendi kaprisleri ile yormasınlar." dedi.

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