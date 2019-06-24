Öğretmenlere AFAD tarafından eğitim
52 dakika önce
Kilis'te AFAD tarafından öğretmenlere Hafif Arama Kurtarma eğitimi verildi.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:36 Kaynak: İHA
'te AFAD
tarafından öğretmenlere Hafif Arama Kurtarma eğitimi verildi.
Afet ve Acil Durum (AFAD) Kilis İl Müdürlüğü Müdürlüğü' tarafından AFAD Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Arama Kurtarma Birliği (AKUB) üyesi 25 öğretmene arama kurtarma eğitimi verildi. AFAD eğitmenleri tarafından verilen eğitimde öğretmenlere arama ve kurtarma yöntemleri uygulamaları olarak anlatıldı. - KİLİS
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