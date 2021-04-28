Öğretmenlere afet farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika

Öğretmenlere afet farkındalık eğitimi verildi
28.04.2021 09:29
DÜZCE (İHA) – AFAD personelleri tarafından, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 1100 kişiye afet farkındalık eğitimi verildi.
DÜZCE (İHA) – AFAD personelleri tarafından, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 1100 kişiye afet farkındalık eğitimi verildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 2021 yılı, 'afet eğitim yılı' olarak belirlendi. Bu kapsamda AFAD personelleri tarafından verilen eğitim programına Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü de katıldı. Düzce Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından online olarak düzenlenen eğitimlere, 1100 kişi katılım sağladı. Öğretmenler ve Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan personellere afet farkındalığı anlatıldı. - DÜZCE
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