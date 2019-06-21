Son Dakika Haberleri: Öğretmenlere arama, kurtarma ve tahliye eğitimi
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Öğretmenlere arama, kurtarma ve tahliye eğitimi

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği eğitimle öğretmenlere 32 saatlik arama, kurtarma ve tahliye eğitimi verdi.

Öğretmenlere arama, kurtarma ve tahliye eğitimi, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği eğitimle öğretmenlere 32 saatlik arama, kurtarma ve tahliye eğitimi verdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatında gerçekleştirilen eğitimlere 24 gönüllü öğretmen katılırken, 32 saat süren eğitimde hem teorik bilgi verilip hem de tatbikat gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, arama kurtarma ve tahliye ekipleri tarafından verilen 32 saatlik eğitime öğretmenlerin gönüllü olarak katıldıklarını kaydetti.
İl Milli Eğitim Müdür Vekili Tarık Tüfekçi ise eğitimler için Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Tüfekçi, bu eğitimlerde öğrenilecek olan bir kelimenin hayat kurtarabileceğini ifade etti.
Öğretmenlere farklı kazalar sonrası yapılabilecek kurtarma çalışmaları, yangın söndürme teknikleri gibi konularla ilgili uygulamalı bilgiler de aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:37 Kaynak: AA
Kayseri, Güncel
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