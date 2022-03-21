Öğretmenlere 'Çocuk Felsefesi' eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi

Öğretmenlere 'Çocuk Felsefesi' eğitimi

21.03.2022 10:50
Öğretmenlere 'Çocuk Felsefesi' eğitimi

Altınbaş Üniversi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle verimli bir öğrenci-öğretmen diyalogunun sağlanmasına katkıda bulunmak ve kişisel iletişimde algı süreçlerini güçlendirmek amacıyla "Çocuk Felsefesi" eğitimleri düzenlendi.

Altınbaş Üniversi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle verimli bir öğrenci-öğretmen diyalogunun sağlanmasına katkıda bulunmak ve kişisel iletişimde algı süreçlerini güçlendirmek amacıyla "Çocuk Felsefesi" eğitimleri düzenlendi.

Altınbaş Üniversitesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle verimli bir öğrenci-öğretmen diyalogunun sağlanmasına katkıda bulunmak ve kişisel iletişimde algı süreçlerini güçlendirmek amacıyla "Çocuk Felsefesi" eğitimleri düzenledi. Eğitimde kalite ve verimin yükseltilmesine odaklanan Ortaöğretim ve liselere yönelik olarak düzenlenen eğitim programına Türkiye genelinden 13 bin sınıf, branş ve rehber öğretmeni katıldı.

Gerçekleştirilen program hakkında bilgi veren Profil Analisti, PsikoDilBilimci Mehmet Fatih Hanoğlu, eğitim dünyasında son zamanlarda adından sıkça söz edilen bu yöntemin, ezberci ve sınav odaklı anlayıştan eğitim sistemimizi çıkarmanın yollarından biri olduğunu dile getirdi. Eğitimin amacının küçük yaşlardan itibaren çocuklara sorgulayıcı, yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi kazandırmak olduğunu vurgulayan Hanoğlu, "Bu, çocukların yeniden eleştirel düşünmeye yönelik gelişim gösterebilmeleri için soru sorma yoluyla gerçekleştirilen özel bir eğitim modeli. Süreç temelde doğal sorgulayıcı olan çocuklarımızın gruplar halinde bir masal, hikaye, çizgi film ya da fotoğrafı değerlendirmeleri esasına dayanıyor. Öğretmenlerimizle gerçekleştirdiğimiz meslek için eğitimlerinde bu metodun detaylarını paylaşıyor, çocuklarla yaptıkları eğitsel çalışmalarda öğretmenlerimizin bu metodolojiden yararlanmalarını sağlıyoruz" açıklamalarında bulundu.

"ÇOCUK FELSEFESİ (P4C) EĞİTİM PROGRAMI, 4 TEMEL İLKEYE DAYANIR"

Hanoğlu, çocukların felsefi bir zemine dayanan bir eğitim almalarını teşvik eden "Çocuk Felsefesi" eğitim modelinin özenli düşünme, yaratıcı düşünme, dayanışmacı düşünme ve eleştirel düşünme olmak üzere dört temeli olduğuna değindi. Adının aksine felsefe ya da felsefecileri, öğreten değil, yalnızca olanlar üzerine düşünmeye teşvik eden bir eğitim metodu olduğuna işaret eden Hanoğlu, çocukların, eleştirel, yaratıcı, işbirlikçi, empatik ve özenli düşünme biçimlerini deneyimlediklerini belirtti.

"DİLİ KULLANMA BECERİLERİ DE ARTIYOR"

Bu eğitim metodunun çocuklardaki en önemli kazançlarından birinin de farklı düşünme yolları öğretirken dilin gelişimini de desteklediğini ileten Hanoğlu, "Çocukların, duyusal, imgesel ve kavramsal düşünme şekilleri gelişirken, bunları ifade etme çabasıyla da dili kullanma becerileri de artıyor. Eğitimcilerden aldıkları geri bildirimlerde çocukların, bilişsel yetenek, eleştirel düşünme becerileri ile sınıf içi diyalog süreçlerine olumlu katkılar gözlemledik. Böylece duygusal ve sosyal yönlerinin de gelişmeler kaydettiklerini gördük" diye konuştu.


Öğretmenlere 'Çocuk Felsefesi' eğitimi
YORUMLAR
500
Maltepe'de anne, 3 çocuğunu bırakıp komşusu ile kaçtı Maltepe'de anne, 3 çocuğunu bırakıp komşusu ile kaçtı İstanbul'da göçmen kaçakçılarına operasyon İstanbul'da göçmen kaçakçılarına operasyon Son dakika haberleri... Polis memurunun sürücülüğünü yaptığı araçtan 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı Son dakika haberleri... Polis memurunun sürücülüğünü yaptığı araçtan 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı

Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul, Öğretmen, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğretmenlere 'Çocuk Felsefesi' eğitimi - Son Dakika


Son Dakika
11:11 İzleyenler çok duygulandı! İşte Kemal Sunal'ın daha önce hiç görülmemiş videosu
11:07 Yeni haftaya değer kazanarak başlayan altının gram fiyatı 918 liradan alıcı buluyor
00:10 Kutcher ve eşi Kunis çiftine yardımları için Zelenskiy'den teşekkür mesajı!
10:41 Tren ve kamyonet çarpıştı, 41 küçükbaş hayvan telef oldu!
10:39 Haftaya yükselişle başlayan dolar 14,84 seviyelerinde işlem görüyor
10:33 Kara Kartal'da deprem! Teknik direktör Önder Karaveli istifasını verdi
10:30 FETÖ'nün sırrı, Bosna'da ortaya çıktı: Onlarca kitabı kütüphanede korunup, öğrencilere zorla okutuluyormuş
10:25 Savaşın çirkin yüzü: Ukrayna'da yağma yapanlar önce direklere bağlanıp dövülüyor, sonra teşhir ediliyor
10:21 Putin hakkında yeni iddialar: Ailesini gizli bir yeraltı kentine gönderdi, kendine uçan sığınak yaptı, nükleer savaşa hazırlanıyor
10:19 Fenerbahçe'nin yıldızı Szalai'den kötü haber var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 11:19:37. #1.12#
SON DAKİKA: Öğretmenlere 'Çocuk Felsefesi' eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement