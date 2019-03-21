Son Dakika Haberleri: Öğretmenlere 'Çocuk İstismarı ve Mahremiyet' Anlatıldı

Öğretmenlere 'Çocuk İstismarı ve Mahremiyet' Anlatıldı

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Sarıoğlan'da görev yapan öğretmenlere 'Çocuk İstismarı ve Mahremiyet' konulu seminer verildi.

Öğretmenlere 'Çocuk İstismarı ve Mahremiyet' Anlatıldı, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Sarıoğlan'da görev yapan öğretmenlere 'Çocuk İstismarı ve Mahremiyet' konulu seminer verildi.

Seminer öncesinde açıklamalarda bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, Bakanlık olarak cinsel istismarın önlenmesi ile ilgili kararlı çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Geçmiş yıllarda ailelerin çocuklarına ayırdığı zaman yaklaşık 4 saat iken bugün çocuklarımıza ayırdığımız süre 24 dakikaya düştü. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Onları meydana gelebilecek tehlikelere karşı korumak anne-babaları kadar bizim de sorumluluğumuzdadır. Ailelerimize rehberlik ve destek sağlamak, farkındalık oluşturmak üzere uzman kadromuzla birlikte 16 ilçemizde eğitimler vermeye, devam edeceğiz. 2019 yılında ulaşmadık ilçe bırakmayacağız" diye konuştu.

Sunumunu Uzman Psikolog Sengül Durmuşoğlu'nun gerçekleştirdiği seminerde "hangi eylemler istismar olarak değerlendirilebilir, istismara uğrayan çocuk nasıl belirtiler gösterir, alınabilecek önlemler nelerdir" gibi konulara değinildi.

Mahremiyetin öncelikle ailede başlayacağına vurgu yapan Durmuşoğlu, cinsel istismarın çocuk üzerinde travmatik etkilere neden olabileceği bu yüzden ailelere büyük görevler düştüğü bir kez daha hatırlatıldı.

Yaklaşık 1 saat süren seminer, katılımcıların soruları cevaplanarak son buldu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:17 Kaynak: İHA

Sarıoğlan, Güncel
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