Son Dakika Haberleri: Öğretmenlere "e-bağımlılık" bilgilendirmesi
Son Dakika Güncel Öğretmenlere 'e-bağımlılık' bilgilendirmesi - Son Dakika

Öğretmenlere "e-bağımlılık" bilgilendirmesi

7 saat önce

Elazığ'ın Baskil ilçesinde lise öğretmenlerine yönelik "e - bağımlılık" ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Öğretmenlere

Elazığ'ın Baskil ilçesinde lise öğretmenlerine yönelik "e - bağımlılık" ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Baskil Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen toplantıda Fatih Projesinde eğitmen Fatih Medet Özdemir tarafından öğretmen ve idarecilere internet ve teknoloji bağımlılığına ilişkin bilgi verildi.

İnternet ve teknoloji bağımlılığına karşı önlemler aktarıldı.

Elazığ, Baskil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:00 Kaynak: AA
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