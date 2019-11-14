Öğretmenlere "e-bağımlılık" bilgilendirmesi
7 saat önce
Elazığ'ın Baskil ilçesinde lise öğretmenlerine yönelik "e - bağımlılık" ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:00 Kaynak: AA
Elazığ'ın Baskil ilçesinde lise öğretmenlerine yönelik "e - bağımlılık" ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
Baskil Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen toplantıda Fatih Projesinde eğitmen Fatih Medet Özdemir tarafından öğretmen ve idarecilere internet ve teknoloji bağımlılığına ilişkin bilgi verildi.
İnternet ve teknoloji bağımlılığına karşı önlemler aktarıldı.
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