Öğretmenlere eğlenceli eğitim

ERZURUM'da düzenlenen halk oyunları eğitiminde 162 öğretmen, Türkiye'nin 10 ayrı yöresine ait oyunları öğrendi. Eğlenceli bir eğitim geçiren öğretmenler, kültürel zenginlikleri daha geniş kitlelere aktaracaklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme, Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün organize ettiği halk oyunları eğitici projesi Erzurum'da gerçekleştirildi. Merkez Aziziye ilçesindeki Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen değişik branşlarda 162 öğretmen, bir hafta süreyle halk oyunları kursuna tabi tutuldu. Bartın Üniversitesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taner Bozkuş nezaretinde halk oyunları öğreticileriyle çalışan öğretmenler, Erzurum, Kastamonu, Diyarbakır, Artvin, Ankara, Tekirdağ, Gaziantep ve İzmir yöresine ait folklor oyunlarını öğrendi. Hayli eğlenceli geçen bir haftalık kursun ardından gruplara ayrılan öğretmenler, öğrendikleri halk oyunlarını sırayla sahneledi. Doç. Dr. Taner Bozkuş, Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Murat Yılmaz Bezginoğlu ile usta öğreticiler, öğretmenlerin performanslarına tam not verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk defa böyle bir uygulama yaptığını belirten Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taner Bozkuş, öğrencilerin sosyal, kültürel aktivitelerini sağlamak isteyen bakanlığın bir altyapı çalışması yaptığını söyledi. İlk etapta belirlenen yörelere ait oyunları öğretmenlere öğrettiklerini ifade eden Bozkuş, "Bunun ikinci basamak eğitimi de olacak, o zaman yine farklı yörelere ait oyunlar öğretilecek. Türkiye'nin bütün illerinin sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerini çocuklara iletmiş olacağız. Hem kültürümüz yaşatılacak, hem de gelecek nesillere öğretmenler kanalıyla ulaştırmış olacağız" dedi.

Kursa alınan öğretmenlerin belirli bir branştan olmadığını belirten Bozkuş,162 öğretmenin döndüklerinde çocukları eğitme fırsatı olacağını kaydetti. Bozkuş, öğretmenlerin bir haftalık eğitimden sonra yaptıkları performansı da beğendiğini vurguladı.

Halk oyunları eğitmenlerinden İbrahim Çıngı, çok keyifli bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirtirken, Betül Ayhan, öğretmenlerin performanslarına 100 puan verdiğini söyledi.

Erzurum'daki halk oyunları kursuna Giresun'dan gelen İngilizce öğretmeni Berna Özcan, "Aslında bütün yörelere ait oyunları öğrenmek istiyorduk. Kursta bu mümkün olmadığı için her grup, birer yöre öğrendi. Bizler de diğer arkadaşlarla etkileşimde bulunarak diğer yörelere ait oyunları da gürmüş olduk. Burada kendi kültürümüzü biraz daha detaylı öğrenmiş olduk. Öğretmenler olarak diğer öğretmenler arkadaşlara öğrendiklerimizi ulaştıracağız. Bir kartopu misali büyüyerek daha geniş kitlelere aktarmış olacağız" diye konuştu.