Öğretmenlere kodlama eğitimi verildi - Son Dakika

Öğretmenlere kodlama eğitimi verildi
6 saat önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerine kodlama eğitimi verildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerine kodlama eğitimi verildi.
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2019 yılı mali destek programı kapsamında uygulanmakta olan projenin "Eğitimler" başlığı kapsamında ilçedeki öğretmenlerine kodlama eğitimi verildi.
Eğitim sonrasında Okul Müdürü Yusuf Özcan tarafından firma yetkilisine teşekkür edilerek plaket verildi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:30 Kaynak: İHA
Son Dakika Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi