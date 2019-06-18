Son Dakika Haberleri: Öğretmenlere mesleki çalışma programı eğitimi
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Öğretmenlere mesleki çalışma programı eğitimi

1 saat önce

Havza'da, mesleki çalışma programı doğrultusunda öğretmenlere, çocuğa yönelik ihmal ve istismarın önlenmesi ile özel yetenekli öğrenciler ile ilgili seminer verildi.

Öğretmenlere mesleki çalışma programı eğitimi, System.String[]
Havza'da, mesleki çalışma programı doğrultusunda öğretmenlere, çocuğa yönelik ihmal ve istismarın önlenmesi ile özel yetenekli öğrenciler ile ilgili seminer verildi.
Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitim seminerine ilçede görevli okul öncesi, ilkokul, ortaokul, 25 Mayıs Anadolu Lisesi, Havza Fen Lisesi ile özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinde görevli öğretmenler katıldı.
Seminerde eğitim görevlileri Muzaffer Tahmaz Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehber öğretmenleri Fethiye Yolaydın ve Elif Ersoy tarafından katılımcılara slayt eşliğinde, çocuğa yönelik ihmal ve istismarın önlenmesi, özel yetenekli öğrencilerin özellikleri, tanımlanması, yönlendirilmesi ve eğitim süreçleri, okul içinde kaynaştırma bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarına ilişkin bilgilendirme yapılması, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik çalışmalar, sorun çözme becerileri, siber zorbalık konularında bilgi aktarıldı.
Eğitim, okullarda şiddetin nedenleri ve alınacak önlemler konularına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan videoların Eğitim Bilişim Ağından (EBA) izlenmesiyle sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:50 Kaynak: AA
Havza, Güncel
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