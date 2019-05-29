Öğretmenlere Okul Tabanlı Afet Eğitim Programı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), AFAD, Türk Kızılay ve JICA iş birliği ile okullarda öğretmenlere yönelik online ve yüz yüze okul tabanlı afet eğitimleri düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), AFAD, Türk Kızılay ve JICA iş birliği ile okullarda öğretmenlere yönelik online ve yüz yüze okul tabanlı afet eğitimleri düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu'nda Okul Tabanlı Afet Eğitimi Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Bakan Yardımcısı Safran, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyük bir deprem kuşağında olmasına rağmen afet bilincinin çok geç oluştuğunu ifade etti.

Afetlerdeki kaybı en aza indirmenin amaç olduğuna işaret eden Safran, "Türkiye'de son 10-15 yılda biraz daha aydınlanma çağına girdik bu noktada. Dost ülkelerin tecrübeleri, MEB'in eğitimleri Türkiye'de deprem bilincini belirli noktaya getirdiği noktasında olumlu kanaate sahibiz." diye konuştu.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, Okul Tabanlı Afet Eğitimi Programı'nın birinci fazının yaklaşık 10 yıl önce JICA iş birliğiyle başlatıldığını hatırlattı.

Yaklaşık 5,5 ay önce Okul Tabanlı Afet Eğitimi'nin ikinci fazını hayata geçirdiklerini bildiren Boyacı, bu fazda öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik afete karşı farkındalık, afete proaktif müdahale gibi içeriklerin güncellenmesi çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Afet eğitimlerinde daha önce AFAD'ın dolaylı olarak yer aldığını dile getiren Boyacı, şu bilgileri verdi:

"Süreç içerisinde AFAD, ders içeriklerinin geliştirilmesi, dijital materyaller için desteğin sağlanması bağlamında çözüm ortağımız oldu. Daha sonra afet sonrası özellikle ilk yardım eğitimleri, öğretim materyali ve çözüm süreçlerinin yeniden tasarlanmasında Türk Kızılay ile iş birliğimizi geliştirdik. JICA da bu süreçte bize destek sağladı. Genel Müdürlüğümüz olarak öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına afet eğitimlerini ekledik. Böylece, projemizin ikinci fazını 4'lü bir konsorsiyum olarak içerik ve süreç olarak yeniden yapılandırdık."

Proje ile Genel Müdürlük olarak 1 milyon öğretmene yönelik mesleki gelişim programlarını yeniden yapılandırdıklarını aktaran Boyacı, "Bu sürece online ve yüz yüze eğitim platformları planladık. Böylece karma öğretim ortamını ilk kez Okul Tabanlı Afet Eğitimi Programı'nda uygulamış olduk. Bundan sonra öğretmenlerimiz, önce online eğitim alacaklar, sonra AFAD ve Kızılay ile iş birliği ile yüz yüze eğitimlere katılacaklar. Böylece yeni bir öğrenme modelini hayata geçirmiş olduk." diye konuştu.

Bu konunun bir anlamda Milli Eğitim Bakanlığının ilk uygulaması olduğunu vurgulayan Boyacı, "Bu kadar çok paydaşla birlikte online, açık ve uzaktan öğretim ve yüz yüze eğitimlerle yeni iş modeli, ilk defa Okul Tabanlı Afet Eğitimi ile beraber hayata geçirmiş olduk." dedi.

Boyacı, çocukların öncelikle korunmasının MEB, AFAD, Türk Kızılay için öncelik olduğunu dile getirerek, "İlk etapta 5 bin 700 öğretmen, 2 yıl içinde de 130 bin öğretmen bu eğitimlerden geçecek. İlerleyen fazlarda 270 bin dolayında öğretmenimizin bu eğitimleri almış olmasını öngörüyoruz." bilgisini verdi.

Proje ile öğretmen eğitiminde ilk kez dijital materyal ve animasyonların hazırlandığını aktaran Boyacı, bu materyallerin daha sonra öğrenme yönetim sistemine yüklendiğini anlattı.

"Öğretmenlerimizle topluma çok büyük katkı sağlayacağız"

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da afetlerin ülkelerin gerçeği olduğuna işaret etti.

1900'lü yıllardan bu yana 15'den fazla 7 ve üzerinde deprem meydana geldiğine dikkati çeken Güllüoğlu, AFAD olarak afet sonrasında arama kurtarma faaliyetleri ile tanındıklarını ancak afet öncesi çalışmalara büyük önem verdiklerini söyledi.

Öğretmenlerin önemli bir hedef kitleleri olduğunun altını çizen Güllüoğlu, "1 milyon gibi öğretmen nüfusuna sahip olmak büyük bir enerji. O yüzden öğretmenlerimizle topluma çok büyük katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Güllüoğlu, programa katılan öğrencilere yönelik deprem anında nelerin yapılması gerektiği konusunda küçük bir uygulamalı eğitim de verdi. Güllüoğlu, bu eğitimlerin tüm topluma yayılmasını istediklerini vurguladı.

JICA Türkiye Ofisi Başkan Başyardımcısı Hideaki Matsuoka, yaşanmış afetlerin nesillere anlatılmasının önemine işaret etti. Okullardaki afet eğitiminin çok önemli olduğunu aktaran Matsuoka, MEB ile yürüttükleri afet eğitimlerinin birinci faz çalışmalarını özetledi.

Matsuoka, Türkiye'de yürütülecek online ve yüz yüze eğitimlerin ardından öğretmenlere yönelik Japonya'da iki kez ileri afet eğitimleri düzenleneceğini bildirdi.

Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer ise Türk Kızılay ve AFAD olarak afete karşı farkındalık çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "Umuyoruz ki beşeri ya da doğal afetler bizlerden çok fazla şey götürmeden önce öğretmenlerimizin eliyle öğrencilerimizle beraber hem afetlere hem de ilk yardım bilincine sahip toplumlar yetiştirmiş olalım." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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