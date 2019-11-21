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Öğretmenlere özel tiyatro gösterisi

6 saat önce

Eskişehir Yunus Emre Eğitim Bölgesi kapsamında 12 okulda görev yapan 384 öğretmen, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Salon 2016 Üniversite Konferans Salonu'nda, Sui Generis Tiyatro'nun 10. yıl oyunu olan '12 Öfkeli' oyununu ilgi ve beğeni ile seyretti.

Öğretmenlere özel tiyatro gösterisi, System.String[]

Eskişehir Yunus Emre Eğitim Bölgesi kapsamında 12 okulda görev yapan 384 öğretmen, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Salon 2016 Üniversite Konferans Salonu'nda, Sui Generis Tiyatro'nun 10. yıl oyunu olan '12 Öfkeli' oyununu ilgi ve beğeni ile seyretti.


Öğretmenler Günü kapsamında; Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde 2009 yılında kurulan Sui Generis Tiyatro tarafından öğretmenlere özel bir gösterim şeklinde sergilenen gösterime; Eskişehir'de görev yapan okul müdürleri, öğretmenler ve aileleri katıldı. Tiyatro oyunu; 'Şüphelinin suçlu olduğunun genel kabul görüldüğü jüride, bir üye bu karara karşı çıkarsa ne olur? 12 jüri üyesi üzerinden adalet kavramını sorgulayan oyun', bütün öğretmenlerden tam not aldı.


Oyun sonrasında; Yunus Emre Eğitim bölgesi koordinatörü Eskişehir Şeker İlkokulu Müdürü Ahmet Kocabey tarafından, tiyatro ekibine teşekkür plaketi taktim edildi. Tiyatronun koordinatörü Av. Hüseyin Akçar, "Plaket sonrasında bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü en içten dileklerimizle ekip olarak kutluyoruz" dedi. Her zaman ortak etkinliklere açık olduklarını belirten Akçar, "Sui Generis Tiyatro'nun hayatın her yerinde ve her alanında" olduğunu söyledi. - ESKİŞEHİR

Sui Generis, Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:46 Kaynak: İHA
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