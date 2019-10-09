Son Dakika Haberleri: Öğretmenlere, proje fikri geliştirme ve yazma teknikleri anlatıldı
Son Dakika Güncel Öğretmenlere, proje fikri geliştirme ve yazma teknikleri anlatıldı

Öğretmenlere, proje fikri geliştirme ve yazma teknikleri anlatıldı

5 dakika önce

Bozok Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından Sorgun Faraşlı Ortaokulu öğretmenlerine "Proje, Fikri Geliştirme ve Yazma Teknikleri" konulu seminer verildi.

Öğretmenlere, proje fikri geliştirme ve yazma teknikleri anlatıldı, System.String[]

Bozok Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından Sorgun Faraşlı Ortaokulu öğretmenlerine "Proje, Fikri Geliştirme ve Yazma Teknikleri" konulu seminer verildi.


Faraşlı Ortaokulu yöneticileri tarafından okulda proje faaliyetlerinin güçlendirilmesine katkı verilmesi amacıyla düzenlenen eğitim çalışmasına 20 öğretmen katıldı.

Böyükata, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen "4000'li programlar" olarak bilinen destekler hakkında katılımcılara detaylı bilgi aktardı.


Öğrencilerin gelişimi açısından çok faydalı programlar olduğunu vurgulayan Böyükata, fen lisesi öğrencilerinin tamamının proje etkinlikleri ile aktif hale getirilebileceğine değindi.


Böyükata, "Buradaki eğitim çalışmamızda proje fikri geliştirme bakımından izlenecek yolları ve öğrenci projelerinde öğretmenlerin proje danışmanlığı rollerini yürütürken, bilmeleri gereken inceliklerden bahsettik. Katılımcılara proje yazımında göz önünde bulundurulması gereken temel hususları aktarıp, takip edilmesi gereken stratejileri anlattı." dedi.

Bozok Üniversitesi, Sorgun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:44 Kaynak: AA
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