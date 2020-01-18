Öğretmenlere şiddet davası sanığı: Darbetmedim, ayaklarıma sarıldı - Son Dakika

ANKARA'da, anaokulu öğretmenleri Asuman Y. ve Yasemin Ş.'yi sınıfta çocukların gözü önünde darbettiği suçlamasıyla eşi ve gelini ile birlikte tutuksuz yargılanan okulun ortağı Nadir E., duruşmadaki savunmasında, "Darbetmedim, kendisini yere atıp ayaklarıma sarıldı" dedi.

Geçen yıl meydana gelen olayda, Asuman Y. ve Yasemin Ş., anlaşmazlık yaşadıkları ortakları Fatma Gül E, eşi Nadir E. ve gelinleri Neslihan E. tarafından, anaokulundaki sınıfta çocukların gözü önünde darbedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Nadir E., aldığı darbelerle yere düşen Asuman Y.'yi dövdü. Olayın ardından tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine Nadir E.hakkında, 'hakaret', 'yağmaya teşebbüs', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', Fatma Gül E. ve gelini Neslihan E. hakkında, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından, Asuman Y. ve Yasemin Ş. hakkında ise 'basit yaralama' ve 'haksız fiil nedeniyle karşılıklı hakaret' suçlarından dava açıldı.

'KENDİNİ YERE ATTI, BACAKLARIMA SARILDI'

Ankara 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmad müşteki sanıklar Asuman Y, Yasemin Ş., Nadir E. ve Fatma Gül E. ile taraf avukatları katıldı. Müşteki sanık Neslihan E. ise sağlık sorunları nedeniyle mahkemeye mazeret dilekçesi sunarak katılmadı. Savunmasını yapan Nadir E., eşinin ortakları ile anlaşmazlık yaşadığını, olay günü Asuman Y.'nin kendisine hakaret ettiğini ileri sürerek, "Bu olayların yaşanması için komplo kurmuşlar. Tartışma çıkarıp bunu cep telefonuyla kaydediyorlardı. Ben görüntü almasını engellemek için üzerine gittiğimde kendini yer attı. Ben de gayri ihtiyari üzerine eğildim. Bu sırada gözümde bir acı hissettim. Telefonu almak için gelen Yasemin Ş.'nin gözüme biber gazı sıktığını anladım. Ayağa kalkıp sınıftan çıkmak istedim. Ayaklarıma sarılıp bırakmadı. Kurtulmaya çalıştım ancak bırakmadı. Ben de kendisini tutup sağa sola zarar vermesini engellemek istedim" dedi.

Müşteki sanık Fatma Gül E. da savunmasında, Yasemin Ş.'nin kendilerine biber gazı sıktığını, Asuman Y.'nin tartışma sırasında kendini yere attığını, kesinlikle darp olayı yaşanmadığını ileri sürdü.

'OKULU AİLE ŞİRKETİ YAPMAK İSTİYORLARDI'

Müşteki sanıklar Asuman Y. ve Yasemin Ş. de, Fatma Gül E. ve eşi Nadir E.'nin okuldaki hisselerini almaya çalıştıklarını, şirketi aile şirketine döndürmeye çalıştıkları için aralarında uzun süredir anlaşmazlık olduğunu söyledi. Olay günü ilk olarak sabah saatlerinde gelinleri müşteki sanık Neslihan E. ile tartışma yaşadıklarını, bunun üzerine okula çağrılan Nadir E.'nin eşi ve geliniyle birlikte kendilerini darbettiğini ileri sürdüler. Ayrıca Asuman Y. dövülmesinin ardından Nadir E., eşi ve gelininin sınıftan çıkmasına izin vermediğini söyledi. Yasemin Ş. de iddia edildiği gibi kimseye biber gazı sıkmadığını ifade etti.

Müşteki sanıkların savunmaları ardından mahkeme tanıkları dinledi. Tanık ifadelerinin ardından duruşma ertelendi.