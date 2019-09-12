Son Dakika Haberleri: Öğretmenlere trafik eğitimi verildi
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Öğretmenlere trafik eğitimi verildi

1 saat önce

2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi okullarda öğretmenlere yönelik trafik eğitimi verildi.

Öğretmenlere trafik eğitimi verildi, System.String[]

2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi okullarda öğretmenlere yönelik trafik eğitimi verildi.


Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar neticesinde 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı öncesi İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okullarda öğretmenlere yönelik trafik eğitimi verildi. 4 oturum şeklinde düzenlenen eğitim programı kapsamında toplam bin 180 öğretmene, Trafik Eğitim Semineri verildi. Duyarlılık ve farkındalık eğitimlerin artarak devam edeceği açıklandı. - IĞDIR

Emniyet Müdürlüğü, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:49 Kaynak: İHA
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