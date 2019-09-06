Son Dakika Haberleri: Öğretmenlere trafik eğitimi veriliyor
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Öğretmenlere trafik eğitimi veriliyor

21 dakika önce

Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce öğretmenlere trafik eğitimi veriliyor.

Öğretmenlere trafik eğitimi veriliyor, System.String[]

Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce öğretmenlere trafik eğitimi veriliyor.

İlçede ikincisi düzenlenen ve ilk ve ve ortaöğretim okullarında görevli öğretmenlere verilen eğitimde daha önce trafik eğitimine girmemiş öğretmenlere yönelik seminer, Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Eğitimi, trafikte algı ve farkındalık oluşturmak, kazaları önleyecek bir trafik kültürü benimsetmek amaçlarıyla Çarşamba Trafik Büro Amiri Komiser Samet Aydın ile trafik eğitimcisi polis memuru Gökhan Aybak verdi.

Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:22 Kaynak: AA
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