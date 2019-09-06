Öğretmenlere trafik güvenliği eğitimi
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Amasya'daki sınıf öğretmenlerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi görevlileri tarafından trafik güvenliği eğitimi verildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:48 Kaynak: AA
Amasya'daki sınıf öğretmenlerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi görevlileri tarafından trafik güvenliği eğitimi verildi.
Amasya Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki eğitime konuşmacı olarak katılan, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Şahin, kazalar hakkında bilgi verdi.
Şahin, kazaları önlemenin en etkili yolunun bilinçli sürücüler ve yayalar yetiştirmek olduğunu vurguladı.
Trafik eğitimlerinin öğretmen polis iş birliği ile her sene devam edeceği kaydedildi.
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