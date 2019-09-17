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Öğretmenlere trafik güvenliği semineri

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sınıf, ortaokul ve lise öğretmenlerine trafik güvenliği konulu seminer verildi.

Öğretmenlere trafik güvenliği semineri, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sınıf, ortaokul ve lise öğretmenlerine trafik güvenliği konulu seminer verildi.

İslahiye Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen eğitimde, İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amir Vekili Kıdemli Başpolis memuru Halil İbrahim Zor tarafından karayolu trafik güvenliği uygulamaları hakkında bilgiler verildi.

Kazaları önlemenin en etkili yolunun bilinçli sürücüler ve yayalar yetiştirmek olduğunu vurgulayan Zor, yaşanan kazalardan örnekler verdi.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:32 Kaynak: AA
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