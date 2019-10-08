Öğretmenlere Türk Müziği semineri ve konseri

Milli Eğitim Bakanlığının '2023 Eğitim Vizyonu' doğrultusunda öğretmen ve öğrencilere Türk müziğini ve enstrümanlarını tanıtmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Aylin Şengün Taşçı tarafından seminer ve konser verilecek.



Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda öğretmen ve öğrencilere Türk müziğini ve enstrümanlarını tanıtmak amacıyla hayata geçirilen "Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi" kapsamında, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Ses Sanatçısı Dr. Aylin Şengün Taşçı tarafından öğrencilere yönelik "Örneklemeli Türk Müziği Tarihi Semineri" adında seminer ve konser verecek.



Yıldız, " Öğretmen ve öğrencilere Türk müziğini ve enstrümanlarımız tanıtılacak"



Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bakanlığın "Öğretmen ve öğrencilerimize Türk müziğini ve enstrümanları tanıtmak amacıyla Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi kapsamında seminerler düzenlenmektedir. Seminerler kapsamında yapılacak sunumlar içerisinde müziğimizin tarihsel boyutunu aktarmanın yanı sıra geleneksel enstrümanlarımız tanıtılmakta, gençlerin bu enstrümanlarla temas etmesi sağlanmakta, ninnilerimizden mehter müziğimize, tasavvuf müziğimizden Osmanlı sultanlarının bestelerine, unutulmayan bestekarlarımızın eserlerine ulaşan geniş bir çerçevede dinletiler yapılmaktadır. Geleceğin sanatçıları ve sanatseverlerinin yetiştirilmesi amacıyla Türk müziğine ilgisi keşfedilen öğrencilerin güzel sanatlar liselerine yönlendirilmektedir. Ayrıca öğretmenler Türk müziği konusunda bilgilerini artırmakta ve yetenekli öğrencilere bu alanda eğitim alabileceği güzel sanatlar liselerini tanıtma fırsatı bulabilmektedirler. Her bir seminer yaklaşık 1,5 saat sürmektedir. Seminerler etkileşimli olup zaman zaman da öğrencilerin enstrümanları tanıması sağlanmaktadır. Konular öğrencilerin ilgisini çekecek örneklerle verilip, seslendirilen eserlerin varsa hikayeleri anlatılmaktadır. En eski Türk çalgısı kopuzdan, günümüze kadar kullanılan müzik aletleri tanıtılmaktadır" denildi.



Proje kapsamında bugüne kadar, Ankara'da Şura Salonu- Bala Konferans Salonu- Mamak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi, İstanbul, Tokat, Rize, Hatay, Mardin, Kocaeli, Gaziantep, Muğla illeri olmak üzere 9 ilde toplam 11 kez düzenlendi. - BALIKESİR