Öğretmenlere yangına karşı müdahale eğitimi
2 saat önce
Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından öğretmenleri yangın esnasında neler yapılması gerektiği uygulamalı bir şekilde eğitim verildi.
Kilis Belediyesi İtfaiye
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:28 Kaynak: İHA
Müdürlüğü tarafından öğretmenleri yangın esnasında neler yapılması gerektiği uygulamalı bir şekilde eğitim verildi.
İtfaiye Müdürlüğü İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organize etmiş olduğu erkinlik çerçevesinde öğretmenlere, İtfaiye Müdürlüğü Acil durum ekipleri tarafından yanma ve yangın bilgisi, yangınlara karşı ilk müdahale, ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı konularında teorik ve tatbiki yangın eğitimi verildi. - KİLİS
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