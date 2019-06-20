Son Dakika Haberleri: Öğretmenlere yangına karşı müdahale eğitimi
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Öğretmenlere yangına karşı müdahale eğitimi

2 saat önce

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından öğretmenleri yangın esnasında neler yapılması gerektiği uygulamalı bir şekilde eğitim verildi.

Öğretmenlere yangına karşı müdahale eğitimi, System.String[]
Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından öğretmenleri yangın esnasında neler yapılması gerektiği uygulamalı bir şekilde eğitim verildi.

İtfaiye Müdürlüğü İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organize etmiş olduğu erkinlik çerçevesinde öğretmenlere, İtfaiye Müdürlüğü Acil durum ekipleri tarafından yanma ve yangın bilgisi, yangınlara karşı ilk müdahale, ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı konularında teorik ve tatbiki yangın eğitimi verildi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:28 Kaynak: İHA
kilis belediyesi, itfaiye, yangın, milli eğitim, 3. Sayfa
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