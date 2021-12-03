Öğretmenlere yapay zeka ve 3 boyutlu yazıcı eğitimi verilecek - Son Dakika

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından desteklenen proje ile öğretmenlere yapay zeka ve 3 boyutlu yazıcı eğitimi verilecek.

Mevlana Kalkınma Ajansının teknik destek sağlayacağı proje ile Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapmakta olan bilişim teknolojileri ve tasarım teknolojileri öğretmenleri öncelikli olmak üzere, gönüllü öğretmenlere yönelik yapay zeka ile ilgili giriş eğitimi, solidworks ile 3 boyutlu yazıcı eğitimi verilecek.

Mevlana Kalkınma Ajansında imzalanan sözleşme sonrasında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan dijital çağın yaşadığı bu dönemde artık yapay zeka teknolojisinin alışverişten ulaşıma, kol saatinden kulaklığa kadar günlük hayatın her alanını sarmalamış durumda olduğunu söyledi.

Bu eğitimi günde 7 saat üzerinden 10 günde toplam 70 saat olarak planlandıklarını ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Öğretmen ve öğrencilerimizin 3D yazıcı teknolojilerini kullanarak tasarım yapmaları ve 3 boyutlu çıktılarla yapılan tasarımların fiziki çıktılara ulaşmaları için Temizel Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Otomasyon Teknolojileri Bilgisayar Laboratuvarında 5 günlük eğitim gerçekleştirilecek. Projede, yapay zekaya giriş eğitiminin yanında bilgisayar destekli tasarım uygulamaları, 3 boyutu yazıcıların kullanım alanları, 3 boyutlu yazıcı kullanarak 3 boyutlu materyal tasarlama ve ürün çıktıları üretme süreçlerini kapsamaktadır. Öğretmen ve öğrencilerimize önemli katkılar sağlayacak bu projede bizlere teknik destek sağlayan Mevlana Kalkınma Ajansına ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı ise böyle bir proje içerisinde yer almaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek MEVKA'nın eğitime desteklerinin devam ettiğini belirtti.

Bostancı, "Öğretmen ve öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak böyle bir projenin içerisinde yer almak bizleri mutlu ediyor. MEVKA olarak eğitime desteğimiz sürecek. İmzalanan sözleşmenin her iki kurum için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.