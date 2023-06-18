Öğretmenlere zorunlu hizmet affı getirildi - Son Dakika
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Öğretmenlere zorunlu hizmet affı getirildi

18.06.2023 08:02

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere zorunlu hizmet affı getirilen düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme kapsamında, 16.06.2023 tarihinden önce MEB kadrosuna girmiş yönetici ve öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri kaldırıldı. Ayrıca, yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik projelerde görev yapan ve sonrasında MEB kadrosunda öğretmen olarak atananların hesaplarına, görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanları dahil edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere zorunlu hizmet affı getirilen düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer aldı.

ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ KALDIRILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında; 16.06.2023 tarihinden önce MEB kadrosuna girmiş yönetici ve öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri kaldırıldı.

HİZMET PUANLARI DAHİL EDİLECEK

Düzenlemeye göre ayrıca; yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik Bakanlık tarafından yürütülen projelerde öğretici/öğretmen veya rehber danışman olarak görev yapan ve sonrasında MEB kadrosunda öğretmen olarak atananların hesaplarına, görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanları dahil edilecek.

BAKAN TEKİN DUYURMUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğretmenlere "zorunlu hizmet affı" getirdiklerini ve kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerin, proje kapsamındaki çalışmalarının hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacaklarını bildirmişti.

Öğretmenlere zorunlu hizmet affı getirildi
Kaynak: DHA
YORUMLAR (4)
  • Özgür Yolcu: zam varmı zam işçinin maaşı tediye ikramiye güzelleştirmeyle olmuş 35.000 tl memur öğretmen 12.000 15.000 17.000 tl sürünsün yok puan verilcekmiş yok bilmem ne Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
  • Ercan Tahtadelen: Emin misiniz? Öğretmen maaşı 12bin, lastikçi çırak maaşı 25bin şu an Cevap Yaz 29 19 Yayından Kaldır
  • Yasin Demir: Özel sektör çalışanlarına Kamu çalışma saati zorunluluğu getirilsin özel sektörde calışan karı kocanın aldığı maaş Bir kamuda calışan kişinin maaşı etmiyor Hiç bir ülkede böyle bir şey yok Cevap Yaz 19 36 Yayından Kaldır
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