Öğretmenlere zorunlu hizmet affı getirildi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere zorunlu hizmet affı getirilen düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer aldı.

ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ KALDIRILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında; 16.06.2023 tarihinden önce MEB kadrosuna girmiş yönetici ve öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri kaldırıldı.

HİZMET PUANLARI DAHİL EDİLECEK

Düzenlemeye göre ayrıca; yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik Bakanlık tarafından yürütülen projelerde öğretici/öğretmen veya rehber danışman olarak görev yapan ve sonrasında MEB kadrosunda öğretmen olarak atananların hesaplarına, görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanları dahil edilecek.

BAKAN TEKİN DUYURMUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğretmenlere "zorunlu hizmet affı" getirdiklerini ve kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerin, proje kapsamındaki çalışmalarının hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacaklarını bildirmişti.