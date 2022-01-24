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"Öğretmenleri 10 yıl sonrasına hazırlamalıyız" - Son Dakika

"Öğretmenleri 10 yıl sonrasına hazırlamalıyız"

24.01.2022 12:33
"Öğretmenleri 10 yıl sonrasına hazırlamalıyız"

Hibrit Öğretmen Kariyer Fuarı'nda "Öğretmen ve Eğitim Liderlerinin Sürdürülebilirlik Odağında Değişen Nitelikleri ve İhtiyaçları" paneline konuk olan Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, "Zamana uyum sağlayabilmek için mesleki ve bireysel eğitimlerle öğretmenler şimdiden desteklenmeli.

Hibrit Öğretmen Kariyer Fuarı'nda "Öğretmen ve Eğitim Liderlerinin Sürdürülebilirlik Odağında Değişen Nitelikleri ve İhtiyaçları" paneline konuk olan Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, "Zamana uyum sağlayabilmek için mesleki ve bireysel eğitimlerle öğretmenler şimdiden desteklenmeli. Öğretmenleri 10 yıl sonrasına hazırlamalıyız" dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Yenilikçi Eğitim Geliştirme Araştırma Merkezi (YEGAM) ev sahipliğinde düzenlenen 'Hibrit Öğretmen Kariyer Fuarı', üniversitenin Beşiktaş kampüsünde gerçekleştirildi. Türkiye'nin önemli eğitim kurumlarının, eğitimcilerin ve öğretmen adaylarının katıldığı fuar kapsamında düzenlenen "Öğretmen ve Eğitim Liderlerinin Sürdürülebilirlik Odağında Değişen Nitelikleri ve İhtiyaçları" başlıklı panele konuk olan Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, öğretmenlerin mesleki ve bireysel gelişimlerine dikkat çekti.

YENİ ROLLER ARAŞTIRMALIYIZ

Prof. Dr. Sencer Çorlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele Nil Çiçek ile birlikte Dr. Işıl Boy Ergül konuşmacı olarak katıldı. Eğitimde döneme ve ihtiyaçlara göre bir değişim yaşandığını söyleyen Nil Çiçek "Dijital devrimin yaşandığı bir dönemdeyiz. Pandemi sürecinde hem öğretmenler hem eğitimciler çok fazla yeni şey öğrendi. Zamandan ve mekandan bağımsız ilerlemek durumunda kaldık. Kişiselleştirilmiş öğretim yöntemleri çok fazla ön plana çıktı. Ancak biliyoruz ki sürdürülebilirlik eğitimin her aşamasında çok önemli. BM'nin de 17 maddelik Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında 4 numaralı maddede Nitelikli Eğitim yer alıyor. Öğretmenler değişime uyum sağlayarak nitelikli eğitiminden ödün vermemeli. Teknoloji bu denli hayatımıza girmişken, sanal evren Metaverse üzerinden eğitimler gündeme gelmişken; öğretmen ve yöneticilerin ihtiyaçlarını doğru belirleyip buna bağlı olarak yeni roller neler olmalı bunları araştırmalıyız" dedi.

Dünyada oluşabilecek krizlere karşı uyanış çağrısının gündeme geldiğini belirten Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü:

"1918 yılındaki İspanyol gribi salgınına bakarsak, pandemi sürecinde yaşananlara benzer şeylerin yaşandığını görebiliyoruz. 100 yıl önce bu sorunun tek çözümü eğitimdi, içinde bulunduğumuz dönemde de tek çıkış yolumuz eğitim. Çünkü işin odağında her zaman eğitim ve bilim var. Bu nedenle geçmişte yaşanan olaylara bakarak, çıkarımlar yapılarak önlemler alınmalı ve çağa uygun eğitimler gerçekleştirilmeli. Öğretmenlik de tüm meslekler gibi önümüzdeki yıllarda değişecek. Zamana uyum sağlayan öğretmenler için, mesleki ve bireysel eğitimlerle öğretmenlerin şimdiden desteklenmesi gerekiyor. Türkiye genelindeki tüm öğretmenler 10 yıl sonrasına hazır olacak eğitimler verilerek yetiştirilmeli ve öğrencilerine rehber olmalı. Tüm dönemlerde öğretmenlerin ihtiyacı motivasyon ve güvende hissetmektir. Çünkü öğretmenlik mesleğinin merkezinde duygu vardır.  Önce tüm öğretmenlere değerli olduklarını hissettirmeliyiz."

ÖĞRETMENLİK EN ÇOK DESTEKLENMESİ GEREKEN MESLEK

Öğretmenliğin mesleki ve bireysel anlamda en çok desteklenmesi ve yatırım yapılması gereken mesleklerden biri olduğuna dikkat çeken Nil Çiçek "Öğretmenlik gelecek nesilleri inşa eden, içinde çocuk sevgisi olan çok özel bir meslek. 11 Aralık'ta Giresun'da Kulakkaya Yaylası'nda BM'den katılımcılarında olduğu İklim Zirvesi'ne katıldık. Bu zirvede de konuştuğumuz her şeyin odağında eğitim vardı. Dünyanın sorunlarıyla ancak öğretmenlerimiz aracılığıyla savaşabiliriz. Öğretmenlerimiz mesleki ve bireysel gelişimlerine devam ettikleri sürece çağın çocuklarının ihtiyaçları karşılayabilir. Bu nedenle öğretmenler yenilikleri takip ederek, kendini geliştirerek, çocuğun mentorluğundan destek almalı. Eğitim liderleri her zaman öğretmenlerin yanında olmalıdır" diye konuştu.


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Bahçeşehir Üniversitesi, Araştırma, Öğretmen, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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