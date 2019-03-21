Son Dakika Haberleri: Öğretmenleri ile Birlikte Yangına Müdahaleyi Öğreniyorlar

Öğretmenleri ile Birlikte Yangına Müdahaleyi Öğreniyorlar

1 saat önce

Erken yaşlardan itibaren farkındalık ve bilinç oluşturma, ülkemizi tehdit eden afet risklerine karşı temel davranış ve becerilerini kazandırmayı hedefleyen Afet Bilinci Okul Eğitimlerine bu yılda devam ediliyor.

Öğretmenleri ile Birlikte Yangına Müdahaleyi Öğreniyorlar, System.String[]
Erken yaşlardan itibaren farkındalık ve bilinç oluşturma, ülkemizi tehdit eden afet risklerine karşı temel davranış ve becerilerini kazandırmayı hedefleyen Afet Bilinci Okul Eğitimlerine bu yılda devam ediliyor.

Erzurum merkez, ilçe ve köylerinde İlkokul, Ortaokul ve Lise yaş gruplarındaki öğrenci düzeylerine göre sınıflarda gerçekleştirilen eğitimlerde, çocuklara deprem ve depreme hazırlık konusundaki temel bilgi ve kavramların yanı sıra, okulda ve evde büyükleriyle birlikte gerçekleştirebilecekleri hazırlık çalışmaları anlatılıyor.

Bu manada bu yıl Erzurum'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan eğitim ve iş birliği protokolü kapsamında AFAD eğitmenleri tarafından Şubat ve Mart aylarında 33 okulda 15 bin 401 öğrenci ve 729 öğretmen ile 5 kamu kurum ve özel kuruluşta 730 personele eğitim verilerek tatbikat yapıldı.

Afet Bilinci Okul Eğitimlerinde ayrıca yangınları önleme, yangın anında doğru davranışları kazandırma ve yangınla mücadele, söndürme ve kurtarma becerilerini kazandırma konularında da öğrenci ve öğretmenlere eğitimler veriliyor.

Özellikle pansiyon ve yurt benzeri binaları bulunan okullarda kalan öğrencilere verilen bu eğitimlerde yanma ve yangın, yangının nedenleri ve alınacak tedbirler, LPG ve Doğal Gaz kullanımı, gaz ve duman dolu ortamda hareket tarzı, yangın söndürme madde ve cihazları yangında kurtarma faaliyetleri, yangın söndürme sistemleri TSC (Taşınabilir Söndürme Cihazı) ile müdahale uygulaması konularında eğitimler verildikten sonra, alevlere müdahale edilmesi gibi konular anlatılarak,gerekli önlemler alındıktan sonra yapılan yangın tatbikatında ile öğretmenler ve öğrencilere cihazların kullanımı uygulamalı olarak gösteriliyor.

Afet bilinci ve yangın eğitimlerine eğitim öğretim dönemi sonuna kadar devam edilecek. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:05 Kaynak: İHA

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