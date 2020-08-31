Öğretmenleri, Nehir'in doğum gününü pasta ile evine giderek kutladı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi Nizamettin Demirdöven İlkokulu öğretmenleri, öğrencileri Nehir Battı'nın 10'ncu yaş gününü evine götürdükleri pasta ile sürpriz yaparak kutladı.

İlçeye bağlı Yeniçiftlik Mahallesi Nizamettin Demirdöven İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Nehir Battı, bugün 10'uncu yaşına girdi. Öğretmenleri, yüzyüze eğitimin koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Eylül gününe ertelenmesi nedeniyle öğrencilerine doğum günü sürprizi yaptı. Ellerinde pasta ile Nehir Batı'nın evinin önüne giden öğretmenler, 'Seni çok özledik' yazılı döviz açıp, öğrencinin oturduğu evin zilini çaldı.