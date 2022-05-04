Öğretmenleri sayesinde dart sporuna başlayan Ceylin'in hedefi Avrupa - Son Dakika

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde öğretmenlerinin hediye ettiği malzemeyle dart sporuna başlayan Ceylin Ataş, 11-17 Haziran'da İspanya'da düzenlenecek Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Yatağan Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Ceylin Ataş, beden eğitimi öğretmenleri Hasan Can ve Murat Dirier'in üç yıl önce açtığı dart kursları sayesinde bu sporla tanıştı.

Kovid-19 salgını döneminde evde bulduğu sunta malzemeye çizdiği boarda, öğretmenlerinin verdiği dartlarla atış yaparak kendisini geliştiren Ceylin Ataş, yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Ataş'ın evde sunta malzeme kullanarak çizdiği boarda atış yaptığını öğrenen öğretmenleri, dart oklarının ardından Ataş'a gerçek bir board hediye etti.

Bu sporda iyi bir gelişme gösteren Ataş, Pamukkale Belediye Spor Kulübü Dart Takımına seçildi.

Gittiği turnuvalarda 29 madalya kazanan genç sporcu, milli takıma yükseldi.

Çiftçilik yapan ailesine küçükbaş hayvanların bakımında yardım eden Ceylin Ataş, bir yandan da İspanya'da 11-17 Haziran'da düzenlenecek ve ilk kez milli formayı giyeceği Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'na hazırlanıyor.

"Hedef Avrupa'da madalya"

Milli sporcu Ceylin Ataş, spora başlamasında öğretmenlerinin büyük katkısı olduğunu belirtti.

Ataş, ilk turnuvaya gittiğinde çok heyecanlandığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Madalya maçında kaybetmiştim ve çok üzüldüm ama pes etmeyip devam ettim ve daha çok çalıştım. Ay-yıldızlı formayı gururla taşıyacağım. Avrupa'da derece almayı düşünüyorum. Yenilmez olmak istiyorum. Hiç kimseye yenilmek istemiyorum. Daha fazla çalışarak yenilmeyeceğim. Avrupa'da şampiyon olmak istiyorum."

Sunta boarda başlayan başarı hikayesi

Beden öğretmeni Hasan Can da öğrencisinin kendi imkanlarıyla tahtadan bir board yaptığını öğrendiğini ve bunu görünce çok duygulandığını vurgulayarak, "Tahta board üzerine oklarını denediğini söyledi öğrencim. Diğer öğretmen arkadaşlarımla ona yeni bir board armağan ettik. Bu hikayenin başlangıcı, bu tahta board." diye konuştu.

Öğrencisiyle gurur duyduğunu aktaran Can, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadı. Her zaman daha iyisini yapmaya çalıştı. Sözümüzü dinledi, sevgisini ve saygısını her zaman hissettik. Avrupa'dan önemli bir dereceyle döneceğini düşünüyorum. Yıllarını spora vermiş biri olarak böyle nesiller yetiştirmek çok gurur verici."