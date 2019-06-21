Son Dakika Haberleri: Öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi: 17 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi: 17 yaralı

2 dakika önce

DENİZLİ'de, öğretmenleri taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi.

Öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi: 17 yaralı, System.String[]
DENİZLİ'de, öğretmenleri taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü, 14'ü öğretmen, 2'si öğretmen çocuğu, 17 kişi yaralandı.
?Kaza, saat 16.00 sıralarında, Pamukkale ilçesi Honaz Dağı Cankurtaran Milli Parkı yolunda meydana geldi. Milli Park'tan Denizli'ye giden Adnan Er, yönetimindeki 20 S 0655 plakalı midibüsün direksiyon kontrolünü kaybetti. Midibüs, yoldan çıkıp devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 14 öğretmen, 2'si öğretmen çocuğu ve şoför, toplam 17 kişi yaralandı. Yan yatan midibüsteki yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kırılan camlardan çıkarıldı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazada öğretmen çocuğu olan 5 yaşındaki Gülsüm Berru Duru'nun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazada yaralanan öğretmenlerin Hürriyet Ortaokulu'nda görev yaptığı, yıl sonu nedeniyle 'Doğa'da öğreniyorum' etkinliği kapsamında milli parka hem piknik, hem de eğitim amacıyla gittikleri öğrenildi.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:47 Kaynak: DHA
kaza, denizli, midibüs, öğretmen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CNN Türk spikeri Büşra Sanay, geçirdiği kaza sonucu tanınmaz hale geldi Hız sınırını aşan sürücüler dikkat! 1.002 liraya kadar cezası var Son dakika! Devlet Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubu hakkında ilk açıklama Son dakika! Sağlıkta zorunlu hizmet süresi düşürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 16:49:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi: 17 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]