Öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi: 17 yaralı

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Hız sınırını aşan sürücüler dikkat! 1.002 liraya kadar cezası var

AK Parti mensubu Sivaslı vatandaşlar, Binali Yıldırım'a destek için 100 otobüsle İstanbul'a geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: İmamoğlu başkan olsa dahi, başkanlığı düşecektir