Son Dakika Haberleri: Öğretmenleri Taşıyan Minibüs ile Otomobil Çarpıştı

Öğretmenleri Taşıyan Minibüs ile Otomobil Çarpıştı

54 dakika önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde öğretmenlerin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü öğretmen, 6 kişi yaralandı.

Öğretmenleri Taşıyan Minibüs ile Otomobil Çarpıştı, System.String[]
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde öğretmenlerin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü öğretmen, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesi Mezra beldesi Çığlı Köyü yolunda öğretmenleri taşıyan Hekim Balık yönetimindeki 27 P 4350 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen Nuri Timur yönetimindeki 04 AJ 380 plakalı otomobille çarpıştı.

Araç sürücüleri Timur ve Balık'ın yanı sıra minibüsteki 4 öğretmen yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Timur'un durumunun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:57 Kaynak: AA

Beytüşşebap, Güncel
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