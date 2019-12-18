Öğretmenleri taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 13 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Öğretmenleri taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 13 yaralı - Son Dakika

Öğretmenleri taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 13 yaralı

6 saat önce

Konya'nın Karapınar ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu serviste bulunan 13 öğretmen hafif yaralandı.

Öğretmenleri taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 13 yaralı, System.String[]

Konya'nın Karapınar ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu serviste bulunan 13 öğretmen hafif yaralandı.


Kaza, Karapınar ilçesi Kayalı Mahallesi Kepez mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar istikametinden Aksaray istikametine öğretmenleri taşıyan O.G. idaresindeki 50 DK 111 plakalı minibüs ile Aksaray'dan Karapınar istikametine seyir halinde olan E.Ü. yönetimindeki 42 L 5113 plakalı kamyon yoğun sis nedeniyle çarpıştı. Kazada hafif yaralanan 13 öğretmen ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karapınar ve Emirgazi Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KONYA

Karapınar, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:55 Kaynak: İHA
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