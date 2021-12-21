Öğretmenleri taşıyan otomobil ile traktör çarpıştı! Feci kazada 5 yaralı var - Son Dakika

Daday- Kastamonu karayolu Sarıçam köyü yol ayrımında meydana gelen olayda Kastamonu istikametinde seyir halinde olan Hüseyin G. yönetimindeki 37 DN 886 plakalı traktör ile aynı yönde seyir halindeki Çağlar Y. idaresindeki 37 ABR 009 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı.

4 ÖĞRETMEN YARALANDI

Çarpışmanın etkisi ile traktör yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, traktör sürücüsü Hüseyin G. ile otomobilde bulunan 4 öğretmen yaralandı. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan traktör sürücüsü Hüseyin G., sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Otomobilde bulunan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 4 kişinin Atatürk Ortaokulunda öğretmen oldukları ve durumlarının da iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.