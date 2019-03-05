Son Dakika Haberleri: Öğretmenleri Taşıyan Otomobile Beton Mikseri Çarptı: 4 Yaralı

Öğretmenleri Taşıyan Otomobile Beton Mikseri Çarptı: 4 Yaralı

2 saat önce

Kayseri'de okula giden öğretmenlerin bulunduğu otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 öğretmen yaralandı.

Öğretmenleri Taşıyan Otomobile Beton Mikseri Çarptı: 4 Yaralı, System.String[]
Kayseri'de okula giden öğretmenlerin bulunduğu otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 öğretmen yaralandı. İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, yaralı öğretmenleri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu Kuruköprü Mevkii'nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında S. D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen mikser ile Pınarbaşı İlçesinde bulunan Şabanlı Köyü İlkokulu öğretmenlerinin bulunduğu otomobile çarptı. Kazada, otomobil içerisinde bulunan 4 öğretmen yaralandı. Yaralı öğretmenler sevk edilen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğretmenlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza haberini alan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de, yaralı öğretmenleri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:11 Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Volvo, Otomobillerin Hızını 180 Kilometreyle Sınırlayacak Beşiktaş Maçında Sakatlanan Kayserisporlu Mensah Ameliyat Olacak

Acılı Koca, Hemşire Eşinin Öldüğü Kazanın Tanıklarını Arıyor Milli Eğitim Bakanı Açıkladı! Okula Başlama Yaşı Değişiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 16:15:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğretmenleri Taşıyan Otomobile Beton Mikseri Çarptı: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]