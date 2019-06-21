Son Dakika Haberleri: Öğretmenleri taşıyan servis devrildi, çok sayıda yaralı var
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Öğretmenleri taşıyan servis devrildi, çok sayıda yaralı var

48 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis midibüsü devrildi.

Öğretmenleri taşıyan servis devrildi, çok sayıda yaralı var, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis midibüsü devrildi. Yaralılar hastaneye sevk ediliyor.

Kaza, Pamukkale ilçesi Honaz Dağı Milli Parkı yolunda meydana geldi. Mesleki eğitim için milli parka gelen öğretmenleri taşıyan 20 S 0655 plakalı midibüs, fren sisteminin kilitlenmesinden dolayı devrildi. Olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralıların hastaneye sevki sürüyor. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:13 Kaynak: İHA
Denizli, Pamukkale, 3. Sayfa
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