Öğretmenleri taşıyan servis devrildi, çok sayıda yaralı var
48 dakika önce
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis midibüsü devrildi.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:13 Kaynak: İHA
'nin Pamukkale
ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis midibüsü devrildi. Yaralılar hastaneye sevk ediliyor.
Kaza, Pamukkale ilçesi Honaz
Dağı Milli Parkı yolunda meydana geldi. Mesleki eğitim için milli parka gelen öğretmenleri taşıyan 20 S 0655 plakalı midibüs, fren sisteminin kilitlenmesinden dolayı devrildi. Olay yerine itfaiye, AFAD
, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralıların hastaneye sevki sürüyor. - DENİZLİ
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