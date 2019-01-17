Öğretmenleri Taşıyan Servis Takla Attı: 6 Yaralı

Öğretmenleri taşıyan servis takla attı: 6 yaralıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde köy okuluna öğretmen taşıyan servis, aşırı yağış ve buzlanma nedeniyle kayarak takla attı.

Öğretmenleri taşıyan servis takla attı: 6 yaralı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde köy okuluna öğretmen taşıyan servis, aşırı yağış ve buzlanma nedeniyle kayarak takla attı. Kazada altı öğretmen yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Siverek-Diyarbakır karayolunun meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çağa İlk ve ortaokuluna öğretmen taşıyan Necmi Gültekin yönetimindeki 63 AAS 430 plakalı servis, ilçeye on kilometre uzaklıkta kar ve buzlama nedeniyle kayarak, şarampole devrildi. Meydana gelen kazada serviste bulunan S.A. H.G. M.D. H.E. M.L. G.K. adlı öğretmenler vücutlarının değişik yerlerinden hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 acil ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı bir kişinin ayağı kırıldığı diğer öğretmenlerin durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kaza ile ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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