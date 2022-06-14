"Öğretmenlerimiz 3600 ek gösterge rakamına kavuştu" - Son Dakika
Üye Girişi

"Öğretmenlerimiz 3600 ek gösterge rakamına kavuştu"

14.06.2022 09:18
"Öğretmenlerimiz 3600 ek gösterge rakamına kavuştu"

Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse, Domaniç ilçesini ziyaretinde yaptığı açıklamada, meslek kanunu ile öğretmenlerin 3600 ek gösterge rakamına kavuştuğunu belirtti.

Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse, Domaniç ilçesini ziyaretinde yaptığı açıklamada, meslek kanunu ile öğretmenlerin 3600 ek gösterge rakamına kavuştuğunu belirtti.

Domaniç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk, Şube Müdürleri Recep Aydın ve Kadir Saygılı'yı ziyaret ederek bir süre görüşen Fatih Köse, daha sonra İlçe Temsilcisi Recep Aydınla birlikte ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret etti.

Meslek kanunu ile öğretmenlerin 3600 ek gösterge rakamına kavuştuğunu söyleyen Köse, "Böylece özellikle emekli maaşı ve ikramiyesi konusunda on yıllardır beklediğimiz ve sözcüsü olduğumuz bir talep hayata geçmiş oldu. Toplu sözleşmenin gereği olarak Ek Gösterge düzenlemesi hükümet ve Memur-Sen'in birlikte çalışmasıyla sonuçlandı. Bununla da tüm çalışanlarımızın ek göstergesi 600 puan artırıldı. Bu güne kadar ek göstergesi olmayan çalışanlarımıza da ek gösterge tanımlandı. Tüm camiamıza hayırlı olsun. Ancak öğretmenlerimize yapılan ek gösterge artışının yansımasıyla memur, hizmetli, şef ve benzeri GİH sınıfında çalışanlarımıza yapılan gösterge artışının yansıması aynı olmadı. Memur-Sen olarak tazminat yansıtma oranlarında yapılacak bir düzenlemeyle burada da memnuniyet üretilebilir. Bu konuda kamu çalışanlarının haklı beklentilerine yönelik çalışanlarımız devam ediyor. Yaparsa Memur-Sen yapar, Eğitim-Bir-Sen yapar. Bizi sendikal mücadelemizde güçlü kılan, öne çıkartan dedikodu değil, hizmet üretmektir. Sorunları kaşımak ve mutsuzluk üretmek değil, çözüme ortak olmaktır. Yalanların karşısında, hakkın hakikatin sözcüsü olmaktır. Çalışanlarımızdan beklentimiz, yalanlara itibar etmeyip, hakikatin peşinde koşan, hizmet üretmek için gecesini gündüzüne katan ekibimize destek olmaya devam etmeleridir" diye konuştu.

(Hüseyin Efe - İHA)

Öğretmenlerimiz 3600 ek gösterge rakamına kavuştu
Öğretmenlerimiz 3600 ek gösterge rakamına kavuştu

YORUMLAR
500
Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Köse'den, Domaniç İlçe Temsilcisi Aydın'a tebrik ziyareti Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Köse'den, Domaniç İlçe Temsilcisi Aydın'a tebrik ziyareti Domaniç'te küçükbaş hayvanlara veba ve brucella aşısı ile küpeleme uygulaması Domaniç'te küçükbaş hayvanlara veba ve brucella aşısı ile küpeleme uygulaması
Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Domaniç, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Öğretmenlerimiz 3600 ek gösterge rakamına kavuştu' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:03 Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğini düşürdü
11:53 Galatasaray'da, Marcao'nun alternatifi belli oldu! Yerine gelecek isim taraftarı mutlu edecek
11:51 İsrail'den Türkiye'deki vatandaşlarına çağrı: İran suikast timleri odanızda bekliyor
11:42 Erdoğan'dan sonra Bakan Bilgin'de açıklama yaptı: Temmuzda çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenleme gerçekleştireceğiz
11:40 Yüz felci geçiren Justin Bieber, son durumu hakkında konuştu: Biliyorum bu fırtına geçecek, İsa yanımda
11:26 Gram altının fiyatı yeni günde 1.014 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:13 Benzine 97 kuruşluk indirim bekleniyor! Bu gece yarısından sonra uygulanabilir
11:11 Dolar/TL haftanın ikinci gününde 17,24 seviyelerinde işlem görüyor
11:00 Eski NBA yıldızının dilencilik yaparken görüntülendiği iddia edildi!
10:58 45 gün güneş doğmuyor, nehirler kırmızı akıyor! İşte dünyanın en iç karartıcı şehri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 12:22:18. #1.11#
SON DAKİKA: "Öğretmenlerimiz 3600 ek gösterge rakamına kavuştu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement