"Öğretmenlerimiz her devirde yaşadıkları toplumun âkil insanı olmuşlardır" - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 'Öğretmenlerimiz her devirde yaşadıkları toplumun âkil insanı olmuşlardır' - Son Dakika

"Öğretmenlerimiz her devirde yaşadıkları toplumun âkil insanı olmuşlardır"

6 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde okullarda görev yapmakta olan öğretmen adayları, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Doğan ile birlikte, hizmet içi eğitim kapsamında Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ı makamında ziyaret ettiler.

Kütahya'nın Emet ilçesinde okullarda görev yapmakta olan öğretmen adayları, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Doğan ile birlikte, hizmet içi eğitim kapsamında Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ı makamında ziyaret ettiler.


Toplumun geleceğini inşa eden öğretmenlerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "İnsanımızı yüksek idealler doğrultusunda yetiştiren ve geleceğimizi büyük bir özveriyle inşa eden öğretmenlerimiz toplumumuzda en kutsal görevi ifa eden vatandaşlarımız olarakta görülmektedir. Öğretmenlerimiz her devirde yaşadıkları toplumun akil insanı, yol göstericisi, milli ve manevi değerlerinin taşıyıcısı konumundadır. Şüphesiz ki ülkemiz, sahibi olduğu bu eşsiz eğitim kahramanlarının, ülkemizin her köşesinde sabırla ve fedakarca görev yapan öğretmenlerimizin omuzları üzerinde yükselmiştir. Bizlerde görevlerine ilçemizde başlayan öğretmenlerimize hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor, meslek hayatlarında üstün başarılar diliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Hüseyin Doğan, Kütahya, Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:43 Kaynak: İHA
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